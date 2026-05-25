Bus dopo i rincari la giunta rafforza le agevolazioni per i cittadini | le misure per ridurre il costo degli abbonamenti
Dopo gli aumenti delle tariffe previsti per il 2026, il Comune di Cesena mantiene e potenzia le agevolazioni sugli abbonamenti del trasporto pubblico. Le misure sono rivolte a giovani, famiglie, studenti e over 70, con l’obiettivo di ridurre i costi per gli utenti. La decisione riguarda tutte le agevolazioni attualmente in vigore, senza introdurre nuove condizioni o limiti. La città prosegue così nel sostenere i cittadini più fragili e le fasce più numerose.
A fronte degli aumenti tariffari previsti per il trasporto pubblico locale nel 2026, il Comune di Cesena conferma tutte le agevolazioni attualmente in vigore e rafforza ulteriormente le misure a sostegno di giovani, famiglie, studenti e cittadini over 70. Come annunciato dall’assessore alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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