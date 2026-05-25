Bus dopo i rincari la giunta rafforza le agevolazioni per i cittadini | le misure per ridurre il costo degli abbonamenti

Notizia in breve

Dopo gli aumenti delle tariffe previste per il 2026, il Comune di Cesena ha deciso di mantenere e potenziare le agevolazioni per il trasporto pubblico. Le misure di sostegno, già in vigore, sono state rafforzate per favorire giovani, famiglie, studenti e over 70. La decisione riguarda tutte le attuali agevolazioni senza modifiche o cancellazioni. La giunta ha confermato l’impegno a ridurre l’impatto degli aumenti sui cittadini più fragili.