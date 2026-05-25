Bus dopo i rincari la giunta rafforza le agevolazioni per i cittadini | le misure per ridurre il costo degli abbonamenti
Dopo gli aumenti delle tariffe previste per il 2026, il Comune di Cesena ha deciso di mantenere e potenziare le agevolazioni per il trasporto pubblico. Le misure di sostegno, già in vigore, sono state rafforzate per favorire giovani, famiglie, studenti e over 70. La decisione riguarda tutte le attuali agevolazioni senza modifiche o cancellazioni. La giunta ha confermato l’impegno a ridurre l’impatto degli aumenti sui cittadini più fragili.
A fronte degli aumenti tariffari previsti per il trasporto pubblico locale nel 2026, il Comune di Cesena conferma tutte le agevolazioni attualmente in vigore e rafforza ulteriormente le misure a sostegno di giovani, famiglie, studenti e cittadini over 70. Come annunciato dall’assessore alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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