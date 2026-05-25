Durante un'operazione antidroga a Benevento, i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 23 anni. Nel corso del blitz sono stati sequestrati più di 7.000 euro in contanti, diverse dosi di cocaina e marijuana, oltre a munizioni. L’arrestato è stato messo agli arresti domiciliari.

Sequestrati oltre 7.000 euro in contanti, cocaina, marijuana e munizioni. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e il costante monitoraggio dei fenomeni di spaccio nelle aree urbane continuano a produrre risultati significativi nella lotta alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Nell’ambito di una mirata strategia di contrasto coordinata dal Comando Compagnia di Benevento, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno portato a termine un’ulteriore operazione che ha condotto all’arresto di un giovane del posto. Nella tarda mattinata di ieri, a conclusione di una complessa e meticolosa attività investigativa, i militari del N. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Blitz antidroga a Benevento: 23enne arrestato dai Carabinieri

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