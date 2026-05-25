Il 25 maggio si celebra la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, nota come International Missing Children’s Day. Questa ricorrenza mira a sensibilizzare e a ricordare le vittime di sparizioni infantili in tutto il mondo. Non sono forniti dati specifici, ma l’attenzione si concentra sulla diffusione di informazioni e sulla promozione di azioni concrete per aiutare le famiglie e le autorità a ritrovare i bambini scomparsi. La giornata coinvolge organizzazioni e istituzioni internazionali dedicate a questa causa.

Il 25 maggio di ogni anno si festeggia l’ International Missing Children’s Day ovvero la Giornata internazionale dei bambini scomparsi (e delle bambine scomparse). Quello delle sparizioni e dei rapimenti dei più piccoli è un fenomeno che piaga tutti i Paesi del mondo. E anche in Italia ne soffriamo molto. Gli ultimi dati del Ministero dell’Interno risalgono al 2024 e, sebbene si rilevi che rispetto al 2021 ci sia stata una “significativa diminuzione delle denunce di scomparsa”, si parla comunque di 24705 denunce presentate. E, come si dice in questi casi, anche una è già di troppo. I dati sui bambini scomparsi. In Italia. L’ Istituto di Scienze Forensi enumera i dati forniti dal Commissario straordinario del Governo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Bambini scomparsi: i dati internazionali e cosa fare

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Bambini scomparsi: fondamentali le prime due ore di ricerche.

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La ricorrenza ha l’obiettivo di mantener alta l’attenzione su un fenomeno diffuso a livello globale, talvolta sottovalutato ma con numeri significativi. I dati aggiornati e alcuni dei casi che hanno segnato la cronaca in Italia negli ultimi decenni shorturl.at/XUi4B x.com

Giornata internazionale dei bambini scomparsi, 5 casi irrisolti che hanno scosso l’ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata internazionale dei bambini scomparsi, 5 casi irrisolti che hanno scosso l’Italia ... tg24.sky.it

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