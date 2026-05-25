Questa settimana, lungo le strade principali della Lombardia, gli agenti di polizia effettueranno numerosi controlli con autovelox mobili. I controlli si svolgeranno in vari punti, in diverse fasce orarie, per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Le postazioni saranno segnalate e gli agenti utilizzeranno dispositivi mobili per rilevare eventuali infrazioni. Non sono stati comunicati dettagli sui giorni o le zone specifiche coinvolte.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti di polizia lungo le principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo di questi pattugliamenti: da un lato quello di garantire la sicurezza degli automobilisti e di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

New 4D AI Cameras on UK Roads – What They Can See Will Shock You

Temi più discussi: Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 25 al 31 maggio / Notizie / Novità / Homepage; Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?.

@astralmobilita Le principali notizie sulla mobilità di oggi #20maggio Qui tutti i dettagli tinyurl.com/yuhxfnx7 x.com

Autovelox mobili a Milano e in Lombardia: ecco dove sono durante il ponte del 2 giugnoMilano, 25 maggio 2026 – Ecco dove saranno da lunedì 25 a domenica 31 sulla rete stradale e autostradale lombarda i controlli del rispetto dei limiti di velocità della Polizia di Stato senza ... ilgiorno.it

Autovelox mobili a Milano e in Lombardia: ecco quando e dove sonoI limiti su strade e autostrade, le multe e la perdita dei punti patente. Sanzioni degli autovelox fissi quando e come sono contestabili: le norme e come fare a farsi cancellare le ammende illegali ... ilgiorno.it