È stato inaugurato un nuovo presidio socio-sanitario dedicato ai cittadini più fragili. Il centro offre servizi di orientamento, valutazione e accompagnamento nel percorso di cura. La struttura si inserisce in un’area strategica per garantire assistenza a chi necessita di supporto specifico. La creazione di questo presidio mira a rafforzare l’offerta di servizi dedicati alle persone con bisogni particolari, facilitando l’accesso alle cure e migliorando il supporto territoriale.

Un nuovo presidio socio-sanitario sul territorio per orientare, valutare e accompagnare i cittadini più fragili nel percorso di cura. Aprirà mercoledì a Pessano con Bornago il Pua, Punto unico di accesso, servizio dell’ Asst Melegnano-Martesana collegato alla Casa di Comunità di Gorgonzola, pensato come porta d’ingresso alla rete sanitaria e assistenziale locale. Lo sportello è operativo ogni ultimo mercoledì del mese, dalle 9 alle 13, negli studi medici di piazza Castello 6, con un’équipe composta da infermieri di famiglia e di comunità e assistenti sociali, chiamata a effettuare una valutazione integrata dei bisogni della persona. L’obiettivo è superare la frammentazione tra servizi sanitari e sociali, offrendo una presa in carico complessiva per pazienti cronici, anziani, disabili o persone in condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Apre il “Pua”. Presidio pensato per i più fragili

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