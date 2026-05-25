Un ricercatore italiano specializzato in matematica applicata ha affermato che l’intelligenza artificiale non tornerà indietro. Ha spiegato che è possibile creare un cuore artificiale utilizzando esclusivamente numeri e modelli matematici, senza interventi chirurgici o materiali biologici. La sua affermazione si basa su applicazioni di equazioni e simulazioni numeriche per replicare le funzioni cardiache. Non sono stati forniti dettagli su progetti specifici o studi clinici.

Immaginate di poter costruire un cuore non in un laboratorio, non con bisturi e fili di sutura, ma con dei numeri, con delle equazioni, con la matematica. Immaginate di poter far navigare una barca da regata senza neanche bagnarla, di simulare un terremoto prima che accada, o di progettare un grattacielo nel vento senza mai posare un mattone. Sembra fantascienza, eppure è esattamente quello che accade ogni giorno nel mondo del professor Alfio Quarteroni, il matematico italiano più influente al mondo: numero uno in Italia, numero 48 nel ranking globale, con oltre 54.000 citazioni scientifiche all'attivo, decine di dottori di ricerca formati e, soprattutto, un cuore virtuale che batte davvero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alfio Quarteroni, il numero 1 in Italia che fa battere cuori con i numeri: ‘L'AI? Non torneremo indietro’

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