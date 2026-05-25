Al termine della puntata, il pubblico ha eliminato alcuni concorrenti dal Grande Fratello Vip. La porta rossa si è chiusa e le luci si sono spente nella Casa. La super festa è andata in scena, ma tra i partecipanti ci sono stati grandi esclusi. Nessun nome è stato ancora comunicato ufficialmente, ma i concorrenti eliminati sono stati annunciati durante la diretta. La puntata si è conclusa con l’uscita di alcuni dei protagonisti del reality.

La porta rossa si è chiusa, le luci della Casa si sono spente e il pubblico ha emesso il suo verdetto. L’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2026 si è conclusa con un finale carico di tensione, culminato in un testa a testa serratissimo tra le due protagoniste assolute di questa stagione. A spuntarla è stata Alessandra Mussolini, che ha conquistato la vittoria dopo settimane di dinamiche, scontri e colpi di scena. La sua è stata una presenza costante, spesso divisiva ma sempre centrale, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e di arrivare fino all’ultimo passo senza mai perdere il controllo del gioco. E ora, a pochi giorni dalla finale, mentre i riflettori non si sono ancora del tutto spenti, iniziano a circolare le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il primo grande evento post-reality. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Alessandra Mussolini, dopo il GF Vip super festa ma con grandi esclusi tra i concorrenti

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Everybody viva Alessandra Mussolini - Super Parody Pop Hit

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