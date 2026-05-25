A Verona il sosia e una band speciale per ricordare Lucio Battisti
A Verona, un concerto ricorda Lucio Battisti con il sosia ufficiale, attivo dal 1977, e una band di sette musicisti. Tra loro, il fondatore di una nota band rock. L'evento ha visto eseguire brani del cantautore italiano, coinvolgendo il pubblico presente. La serata si è concentrata sull'omaggio musicale, senza ulteriori interventi o motivazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli organizzativi o sui partecipanti oltre alla band e al sosia.
Lo spettacolo vede protagonista Lucio Aracri, sosia ufficiale di Lucio Battisti dal 1977, accompagnato da una band di 7 musicisti, tra cui Gabriele Lorenzi, fondatore della storica Formula 3. La Formula 3 è stato l’unico gruppo ad aver accompagnato Lucio Battisti durante le tournée del 1969 e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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