A Verona il sosia e una band speciale per ricordare Lucio Battisti

Notizia in breve

A Verona, un concerto ricorda Lucio Battisti con il sosia ufficiale, attivo dal 1977, e una band di sette musicisti. Tra loro, il fondatore di una nota band rock. L'evento ha visto eseguire brani del cantautore italiano, coinvolgendo il pubblico presente. La serata si è concentrata sull'omaggio musicale, senza ulteriori interventi o motivazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli organizzativi o sui partecipanti oltre alla band e al sosia.