A Verona il sosia e una band speciale per ricordare Lucio Battisti

Da veronasera.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Verona, un concerto ricorda Lucio Battisti con il sosia ufficiale, attivo dal 1977, e una band di sette musicisti. Tra loro, il fondatore di una nota band rock. L'evento ha visto eseguire brani del cantautore italiano, coinvolgendo il pubblico presente. La serata si è concentrata sull'omaggio musicale, senza ulteriori interventi o motivazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli organizzativi o sui partecipanti oltre alla band e al sosia.

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Lo spettacolo vede protagonista Lucio Aracri, sosia ufficiale di Lucio Battisti dal 1977, accompagnato da una band di 7 musicisti, tra cui Gabriele Lorenzi, fondatore della storica Formula 3. La Formula 3 è stato l’unico gruppo ad aver accompagnato Lucio Battisti durante le tournée del 1969 e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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