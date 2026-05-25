A Milano apre il nuovo centro per i senzatetto in via Barabino | pronti 30 posti letto per la notte

Notizia in breve

A Milano, nel quartiere Corvetto, è stato inaugurato un centro multifunzionale in via Barabino 6. Il nuovo spazio offre 30 posti letto per senzatetto, pronti per l’uso notturno. Le attività sono state avviate ufficialmente e il centro è operativo. Nessuna informazione è stata comunicata sui servizi offerti o sulla gestione della struttura. L’apertura si inserisce nel progetto di sostegno alle persone senza dimora nella città.