A Milano apre il nuovo centro per i senzatetto in via Barabino | pronti 30 posti letto per la notte
A Milano, nel quartiere Corvetto, è stato inaugurato un centro multifunzionale in via Barabino 6. Il nuovo spazio offre 30 posti letto per senzatetto, pronti per l’uso notturno. Le attività sono state avviate ufficialmente e il centro è operativo. Nessuna informazione è stata comunicata sui servizi offerti o sulla gestione della struttura. L’apertura si inserisce nel progetto di sostegno alle persone senza dimora nella città.
Entrano ufficialmente nel vivo le attività del nuovo centro multifunzionale di via Barabino 6, nel cuore del quartiere Corvetto a Milano. Dopo l'inaugurazione dei servizi diurni avvenuta lo scorso aprile, questa settimana prendono il via i ricoveri notturni. La struttura metterà a disposizione 30. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano, al Corvetto un nuovo centro con letti per senzatetto, lavanderia e attività per il quartiere
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