A Cervia si rafforza il centrosinistra ma la partita rimane ancora aperta

Notizia in breve

A Cervia, con 4 sezioni su 30 scrutinate, il candidato del centrosinistra ha aumentato il suo vantaggio, raggiungendo il 55%. La partita rimane aperta, ma finora il centrosinistra avanza rispetto alle altre forze politiche. Non sono stati ancora comunicati dati completi, e il risultato finale non è stato ufficializzato. La tendenza indica una crescita della sua quota di consensi rispetto al primo scrutinio.