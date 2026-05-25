A Cervia si rafforza il centrosinistra ma la partita rimane ancora aperta
A Cervia, con 4 sezioni su 30 scrutinate, il candidato del centrosinistra ha aumentato il suo vantaggio, raggiungendo il 55%. La partita rimane aperta, ma finora il centrosinistra avanza rispetto alle altre forze politiche. Non sono stati ancora comunicati dati completi, e il risultato finale non è stato ufficializzato. La tendenza indica una crescita della sua quota di consensi rispetto al primo scrutinio.
Cambia la situazione a Cervia, dove sono 4 su 30 le sezioni scrutinate. Aumenta il vantaggio del candidato sindaco di centrosinistra Mirko Boschetti che balza al 55%. Seguono Marco Delorenzi (FdI-FI-Ppn) al 26,46%, poi Paolo Savelli (Cambia con Noi) al 13,58% ed Enea Puntiroli (Cervia Più e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
Mauro Concetti: "La partita è ancora aperta"In vista delle prossime elezioni comunali, il candidato sindaco Mauro Concetti ha dichiarato che la situazione politica locale rimane in bilico.
Elezioni, si presenta la squadra della lista Per Cervia: Grandu capolista a sostegno del centrosinistraIeri è stata annunciata la lista civica “Per Cervia – Innovare Insieme”, che fa parte della coalizione di centrosinistra a supporto della candidatura...