27 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 27 maggio è il 147º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come brillante e intraprendente, con una forte capacità di comunicare e coinvolgere gli altri.

Il 27 maggio è il 147º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è brillante e intraprendente, con una forte capacità di comunicare e coinvolgere gli altri.Santo del giorno: Sant’Agostino di Canterbury.Proverbio del giorno: Una rondine non fa primavera.Fatti salienti: Nel 1964 nasce a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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