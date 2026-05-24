Nell’ultima giornata della Liga, il Real Madrid affronta l’Athletic Bilbao. La partita si svolge questa sera, con il club di casa che chiude una stagione definita poco soddisfacente. Sono stati forniti commenti, aggiornamenti in tempo reale, dettagli sui gol e le statistiche relative all'incontro. La sfida rappresenta l'ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre.

2026-05-23 20:30:00 Il web non parla d’altro: Stasera il Real Madrid calerà il sipario su una stagione davvero infelice in casa contro l’Athletic Bilbao. La stagione è iniziata con ottimismo sotto la guida di Xabi Alonso, ma si è rapidamente inasprita con l’esonero dell’ex centrocampista del Real Madrid a gennaio. Alvaro Arbeloa è entrato ma non è riuscito a arginare la marea con segnalazioni di disarmonia negli spogliatoi che indicano che non tutto va bene al Santiago Bernabeu. Quella di stasera sarà l’ultima partita in carica dell’Arbeloa prima della sua partenza, con Jose Mourinho molto probabilmente a sostituirlo, mentre è lo stesso scenario per l’allenatore dell’Athletic Ernesto Valverde. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Madrid-Athletic Bilbao: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche per lo scontro dell’ultima giornata della Liga

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