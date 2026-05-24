L’ottava edizione del Grande Fratello VIP si è appena conclusa, ma sui social si registrano ancora variazioni significative nei follower. Durante il reality, alcuni partecipanti hanno mostrato una crescita rapida di follower, mentre altri hanno subito cali improvvisi. I dati aggiornati indicano che alcune pagine hanno aumentato il numero di seguaci di diverse migliaia, mentre altre hanno perso una quota rilevante. La dinamica dei follower si è modificata anche dopo la fine del programma.

L’ottava edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa da pochi giorni, ma l’eco sui social continua a farsi sentire. Non si parla solo di dinamiche nella Casa, ma soprattutto dell’effetto che il reality ha avuto sui concorrenti in termini di crescita (e in alcuni casi perdita) di follower su Instagram. A stilare il bilancio è stato il portale TrashTv.Plus, che ha confrontato i numeri prima dell’ingresso nel reality e quelli registrati subito dopo la finale. Il risultato evidenzia una classifica molto chiara: alcuni concorrenti sono esplosi sui social, altri hanno mantenuto una crescita più contenuta e, in due casi, si è addirittura registrato un calo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Grande Fratello Vip, la verità sui follower: crescita record e crolli inattesi

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