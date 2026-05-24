Un tifoso della Juventus è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo gli scontri prima del Derby della Mole. La maggior parte degli ultras della Juventus ha abbandonato lo stadio pochi minuti prima dell’inizio, chiedendo di non disputare la partita. Sul campo, la partita è iniziata con un ritardo, mentre la polizia ha intervenuto per gestire la tensione tra i gruppi di supporter.

Gran parte degli ultras della Juventus hanno abbandonato lo Stadio Olimpico-Grande Torino a pochi minuti dall'inizio del Derby della Mole contro il Torino chiedendo di non giocare, dopo che un tifoso bianconero è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso per un trauma cranico. L'uomo, 45enne, è stato prima trasferito all'ospedale Mauriziano, poi al Centro traumatologico ortopedico. Il tifoso sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra i supporter della Juventus e del Torino prima del derby che chiude la Serie A per entrambe le squadre e che, per i bianconeri, potrebbe essere decisiva per l'accesso in Champions League. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Derby di Torino, grave un tifoso della Juventus dopo gli scontri: ultras chiedono di non giocare

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Scontri a Torino prima del derby. Grave il tifoso juventino.

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