Yildiz-Real Madrid arrivano nuovi aggiornamenti | la decisione

Notizia in breve

Il Real Madrid ha deciso di non procedere all'acquisto della stella turca, interrompendo le trattative con il club di appartenenza. La Juventus spera di mantenere il giocatore in rosa anche nella prossima stagione, mentre il club madrileno non ha presentato offerte ufficiali. La decisione del Real Madrid è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi. I tifosi bianconeri continuano a sperare in un prolungamento del contratto.