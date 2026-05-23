Yildiz-Real Madrid arrivano nuovi aggiornamenti | la decisione
Il Real Madrid ha deciso di non procedere all'acquisto della stella turca, interrompendo le trattative con il club di appartenenza. La Juventus spera di mantenere il giocatore in rosa anche nella prossima stagione, mentre il club madrileno non ha presentato offerte ufficiali. La decisione del Real Madrid è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi. I tifosi bianconeri continuano a sperare in un prolungamento del contratto.
Le ultimissime in casa Juventus sul futuro della stella turca: i tifosi bianconeri si augurano di vederlo a Torino ancora a lungo. Domenica 24 maggio, alle ore 20:45, la Juventus si gioca le residue possibilità di andare in Champions League nell’attesissimo derby contro il Torino. Dal piazzamento finale dipenderanno ovviamente anche le strategie di calciomercato del club bianconero che, in caso di mancato approdo alla massima competizione continentale per club, potrebbe vedersi costretto a cedere qualche pezzo pregiato in estate. Kenan Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Discorso a parte per Kenan Yildiz che dovrebbe rimanere alla Juve a prescindere dall’esito della volata Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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