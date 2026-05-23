Vitali Spa società benefit tra i Leader della sostenibilità 2026

Vitali Spa, società benefit, è stata inserita tra i “Leader della sostenibilità 2026”. L’azienda, con sede a Milano, continua a espandersi nel settore, confermando la propria attenzione verso pratiche sostenibili. La nomina si basa su criteri legati a performance ambientali e sociali, e rappresenta un riconoscimento ufficiale del suo impegno nel campo della sostenibilità.

Milano. Prosegue il percorso di crescita di Vitali S.p.A. Società Benefit, che è stata inserita nella classifica “Leader della Sostenibilità 2026” dedicata alle aziende italiane considerate più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione ESG, stilata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l’istituto di ricerca tedesco Statista. La selezione è stata elaborata analizzando oltre 5.000 aziende italiane attraverso 35 KPI legati alle dimensioni ambientale, sociale e di governance, premiando le 240 realtà capaci di coniugare crescita, innovazione e creazione di valore condiviso e di contribuire allo sviluppo di un’ economia sempre più responsabile, inclusiva e sostenibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Vitali S.p.A. Società Benefit tra i leader della sostenibilità 2026 ift.tt/JVtGITL x.com

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