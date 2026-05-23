Verona palazzi storici e ville | aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggio
Domenica 24 maggio, a Verona, saranno aperti gratuitamente diversi palazzi storici, ville e giardini di proprietà privata. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, prevede l’apertura straordinaria di edifici normalmente chiusi al pubblico. Sono coinvolti archivi storici, residenze nobiliari e giardini di pregio, accessibili senza costi per un giorno intero. L’evento si inserisce nella Giornata Nazionale dedicata alla valorizzazione di queste dimore.
Anche Verona aderisce alla Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane con aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggio 2026 di palazzi nobiliari, archivi storici, ville e giardini normalmente poco accessibili al pubblico. Un’occasione per scoprire alcuni dei luoghi più. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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