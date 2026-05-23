Verona palazzi storici e ville | aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggio

Notizia in breve

Domenica 24 maggio, a Verona, saranno aperti gratuitamente diversi palazzi storici, ville e giardini di proprietà privata. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, prevede l’apertura straordinaria di edifici normalmente chiusi al pubblico. Sono coinvolti archivi storici, residenze nobiliari e giardini di pregio, accessibili senza costi per un giorno intero. L’evento si inserisce nella Giornata Nazionale dedicata alla valorizzazione di queste dimore.