Secondo i dati della piattaforma CamperDays, il costo del noleggio di un camper varia in base alle dimensioni e alla durata del soggiorno. Per un veicolo compatto, il prezzo giornaliero si aggira intorno ai 70-100 euro, mentre per modelli più grandi si supera facilmente i 150 euro al giorno. I costi totali dipendono anche dalla stagione, con prezzi più alti durante il periodo estivo. Le mete più richieste per l’estate 2026 includono destinazioni europee note per le aree di sosta e i servizi dedicati ai camper.

La parola d'ordine per i camperisti in vista dell'estate 2026 è whycation, il trend che mette al primo posto il bisogno individuale, ridefinendo il concetto di pausa. A stabilirlo è un'interessante analisi che CamperDays - la piattaforma di noleggio camper leader in Europa - ha redatto in collaborazione con l’istituto di ricerca Censuswide per approfondire ed analizzare i comportamenti e le preferenze degli italiani per il viaggio della prossima stagione estiva. Così dopo anni in cui la scelta della vacanza in camper era guidata principalmente dalla meta, qualcosa sta cambiando nel modo di pensarla e programmarla: ora non conta più solo il "dove", ma anche e soprattutto il "perché". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vacanze in camper, quanto costa il noleggio. Le mete per l'estate 2026

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