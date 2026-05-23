uomini e donne 22 maggio 2026 matteo commenta la scelta di sara

Il 22 maggio 2026, nel programma Uomini e Donne, Matteo Stratoti ha commentato la decisione di Sara Gaudenzi di continuare la relazione con Alessio Rubeca. Matteo ha espresso il suo disappunto riguardo alla scelta della donna, senza aggiungere ulteriori dettagli. La puntata si è concentrata sulla reazione di Matteo alla decisione di Sara, che ha optato per proseguire con un’altra persona. La discussione è avvenuta davanti alle telecamere senza interventi esterni.

Il programma Uomini e donne ha visto un epilogo controverso per Matteo Stratoti, che ha commentato la scelta di Sara Gaudenzi di proseguire la sua storia con Alessio Rubeca. Matteo, scartato dalla tronista, ha espresso il suo punto di vista sulla rottura avvenuta dopo poche settimane. Maria De Filippi, Fascino vola a 76,6 milioni: perché l’utile cala Il parere di Matteo sulla scelta di Sara. Matteo ha dichiarato che le decisioni nella vita sono personali e spesso portano a giudizi affrettati. Secondo lui, il comportamento di Sara rivelerebbe tratti subdoli, che non sempre sono visibili all’inizio. Ha affermato: “C’è chi è sveglio e chi no”. Uomini e Donne 8 aprile 2026, Cinzia chiude con Marco e Mario Le emozioni di Matteo dopo la scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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UOMINI E DONNE, MATTEO scoppia a piangere dopo la scelta di Sara

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