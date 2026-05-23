Tabacco l’Ue valuta la stretta | Pesanti ricadute sulla filiera

L'Unione Europea sta considerando nuove restrizioni sul tabacco, con l’obiettivo di ridurne il consumo. Le proposte potrebbero comportare limiti più severi su pubblicità, imballaggi e aromi. Tuttavia, si segnalano preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni negative sulla filiera, tra cui perdite di posti di lavoro e impatti economici. Le decisioni sono ancora in fase di valutazione, senza indicazioni precise sui tempi di attuazione.

C’è forte preoccupazione per le possibili (e pesanti) ricadute sulla filiera dei prodotti innovativi del settore tabacco, eccellenza del made in Italy e motore di occupazione e investimenti, dopo l’accelerazione dell’ Unione europea sulla revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco e prodotti correlati. Un’ipotesi che, secondo il comparto, rischia di avere pesanti ricadute economiche e occupazionali su una delle principali filiere manifatturiere. È emerso dal tavolo permanente dell’ Emilia-Romagna per il comparto tabacco, riunito ieri, che chiede un intervento urgente del governo con le istituzioni europee, affinché sia scongiurata la presentazione di una proposta di revisione in una fase già segnata da una complessa congiuntura economica e internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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