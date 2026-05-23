Strage di Capaci 34 anni dopo | tutti gli eventi per ricordare il giudice Falcone e gli agenti della sua scorta

Il 23 maggio 1992, un'esplosione sull'autostrada vicino a Capaci uccise il giudice antimafia e tre agenti della sua scorta. La deflagrazione distrusse un tratto di strada e causò la morte di altri due agenti. A distanza di 34 anni, vengono organizzate cerimonie e eventi per ricordare quella strage. Le commemorazioni si svolgono in diverse località, con momenti di riflessione e partecipazione pubblica.

Ventitré maggio 1992. Sull'autostrada all'altezza di Capaci, un'esplosione squarcia il pomeriggio di Palermo e cambia per sempre la storia d'Italia. Nell'attentato mafioso perdono la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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