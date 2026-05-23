Spray urticante in classe identificati i due studenti che hanno spruzzato la sostanza

Da arezzonotizie.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due studenti dell'istituto Buonarroti Fossombroni sono stati identificati come responsabili dello spray urticante spruzzato in classe ieri. L'episodio ha portato all'evacuazione dell'aula e all'intossicazione di due compagni. La polizia ha svolto le indagini e ha confermato l'autenticità dell'episodio, che ha coinvolto anche altri studenti presenti in aula. Nessuno ha riportato ferite gravi.

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Sarebbero stati individuati i due studenti dell'istituto Buonarroti Fossombroni che ieri avrebbero spruzzato spray urticante in classe causando l'evacuazione degli alunni e l'intossicazione di due compagni. L'episodio è avvenuto ieri mattina. Erano le 11.19 quando è scattato l'allarme e il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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