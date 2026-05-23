Il Carpi ha avviato le procedure per l’iscrizione alla Serie C, iniziando con una cena tra sponsor giovedì sera. Il segretario della squadra si trova ora a trattare un possibile trasferimento a un’altra società di categoria. La squadra sta preparando i documenti necessari per la partecipazione alla prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali cessioni o cambi di proprietà è stata ancora rilasciata.

Con la cena degli sponsor di giovedì sera è cominciata ufficialmente anche la nuova stagione del Carpi, ora impegnato con gli incartamenti per l’iscrizione al campionato. Un fascicolo a cui sta lavorando il dg Bonzanini assieme allo staff tecnico, fra cui il segretario generale Giacomo Dal Ben che una volta completato l’iter saluterà dopo una sola stagione la società biancorossa in direzione Modena. Il dirigente classe ‘91, nato a Rovigo ma ferrarese d’adozione, era arrivato un anno fa al posto di Giuseppe Romeo, approdato al Como, dopo una lunga esperienza maturata alla Spal, dove aveva ricoperto ruoli di segreteria dal 2017 al 2025. Una volta completato l’iter per l’iscrizione il Carpi dovrà dunque cercare un nuovo segretario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C, le manovre del Carpi. Il segretario Dal Ben vicino al Modena

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