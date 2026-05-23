Un incidente si è verificato questa mattina in centro città, coinvolgendo due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure. Nessuna informazione sulle condizioni dei coinvolti, ma si registrano code e disagi al traffico. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.

L'oroscopo di oggi ci invita a riflettere su come i pianeti Mercurio, Saturno e Giove influenzano i nostri segni zodiacali. L'Ariete è in cerca di nuove direzioni, mentre il Toro ritrova fiducia nel futuro grazie a Venere e Giove in Cancro. I Gemelli difendono con successo le loro idee, e il Cancro persevera nonostante le sfide. Scopri cosa riservano gli astri per te, dalla rinascita della Bilancia alla spinta finale del Cancro. Ariete. “Eppur si muove.” Idee, intuizioni, un nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando. Mercurio e Saturno ci aiutano a definire la rotta, mentre Giove ci ricorda di non disperdere energie in mille tentativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 23 maggio: fortuna, amore e sfide segno per segno

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