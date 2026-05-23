Scale non idonee e aperture verso il vuoto | sospeso un cantiere nel Comasco sanzioni da oltre 39mila euro
Un cantiere nel Comasco è stato sospeso dopo controlli che hanno riscontrato scale non idonee e aperture verso il vuoto. Tre persone sono state denunciate e sono state comminate sanzioni per oltre 39mila euro. L'intervento è avvenuto il 22 maggio 2026, durante un controllo congiunto tra carabinieri, ispettori del lavoro e funzionari territoriali. Sono state riscontrate irregolarità legate alla sicurezza delle strutture e alla gestione del cantiere.
Un cantiere fermato, tre persone denunciate e oltre 39mila euro tra ammende e sanzioni. È il bilancio di un controllo straordinario effettuato il 22 maggio 2026 dai carabinieri della stazione di Fino Mornasco insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro e agli ispettori territoriali del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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