Ruba in tre negozi del centro | arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dalla polizia locale di Bologna dopo aver rubato in tre negozi del centro. L’intervento è stato possibile grazie a due chiamate di cittadini che avevano segnalato i furti. In un caso, l’arresto è avvenuto sul momento, mentre l’indagine ha confermato che l’uomo era responsabile di più episodi di furto negli esercizi commerciali.