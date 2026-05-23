Ruba in tre negozi del centro | arrestato

Da bolognatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dalla polizia locale di Bologna dopo aver rubato in tre negozi del centro. L’intervento è stato possibile grazie a due chiamate di cittadini che avevano segnalato i furti. In un caso, l’arresto è avvenuto sul momento, mentre l’indagine ha confermato che l’uomo era responsabile di più episodi di furto negli esercizi commerciali.

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La polizia locale di Bologna è intervenuta dopo due chiamate ricevute da dei cittadini. In una delle due occasioni, l’intervento ha anche portato all’arresto di un uomo, ritenuto colpevole di alcuni furti in tre negozi del centro città.Il primo episodio riguarda un cittadino che ha chiamato la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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