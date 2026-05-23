Prova a salire sul balcone di casa dei genitori al secondo piano per minacciarli con un coltello

Da napolitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Castellammare dopo aver tentato di salire sul balcone dei genitori al secondo piano, minacciandoli con un coltello. La polizia ha fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite in casa. Il 25enne è stato portato in caserma.

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I carabinieri di Castellammare hanno arrestato un 25enne già noto alle forze dell’ordine per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il giovane aveva richiesto ai genitori 20 euro per acquistare sostanze stupefacenti. Dopo il rifiuto dei due, il 25enne, nella notte, voleva raggiungere i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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