Prova a salire sul balcone di casa dei genitori al secondo piano per minacciarli con un coltello

Notizia in breve

Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Castellammare dopo aver tentato di salire sul balcone dei genitori al secondo piano, minacciandoli con un coltello. La polizia ha fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite in casa. Il 25enne è stato portato in caserma.