Oroscopo di Paolo Fox del 23 maggio | Bilancia in pieno restyling

Da ilsipontino.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il segno della Bilancia è in fase di cambiamento totale, con nuovi progetti e decisioni importanti. La giornata di sabato 23 maggio vede anche altri segni sotto pressione, con alcune tensioni in ambito lavorativo e sentimentale. I pianeti favoriscono le relazioni, ma richiedono attenzione alle scelte. Nessun evento climatico o incidente segnalato. La giornata si conclude senza variazioni significative rispetto alle previsioni, con attenzione rivolta alle nuove opportunità che si presentano.

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 23 maggio, i nativi della Bilancia stanno rinnovando la propria vita e devono selezionare con cura gli affetti veri, eliminando le relazioni superficiali. I nati sotto il segno dello Scorpione sono invitati ad abbassare le difese e ad aprirsi alla fiducia, poiché ci sono ottime opportunità in amore. I Pesci, infine, dovrebbero lasciarsi guidare dal destino e aprire il cuore a incontri romantici e sinceri. Ariete – Questo è il momento di tirare il freno a mano e riflettere. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, in amore faresti meglio a non cedere all'impulso: le tensioni ci sono, quindi evita i passi affrettati e respira profondo prima di parlare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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L'oroscopo di Paolo Fox del 2026 - Domenica In 28/12/2025

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