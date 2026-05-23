Oroscopo di oggi 24 maggio 2026 | le previsioni segno per segno

La domenica 24 maggio 2026 si apre con il cielo sereno e senza previsioni di pioggia. Le temperature sono stabili, con massime che raggiungono i 24 gradi e minime di 14. Il vento soffia leggero da sud-est, senza condizioni di maltempo. Non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche durante la giornata. La giornata si svolge senza eventi climatici di rilievo.

La domenica del 24 maggio 2026 si apre sotto un cielo che suggerisce di mettere da parte la frenesia e la voglia di evasione mondana tipiche dell'inizio del fine settimana. Con la Luna che scivola nelle dolci acque del Cancro, l'atmosfera nella nostra provincia si fa decisamente più intima e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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