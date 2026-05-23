Non solo jeans I nuovi must-have nella classica tela blu e come abbinarli

Da iodonna.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la Primavera Estate 2026, la tela blu si propone come alternativa ai tradizionali jeans, assumendo un ruolo di uniforme urbana. Sono stati introdotti capi con un design più ricercato e femminile, distinguendosi dal classico stile casual. La tendenza evidenzia un'evoluzione nel modo di indossare la tela blu, puntando su capi che combinano stile e praticità senza rinunciare a un tocco di eleganza.

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C asual a chi? Nella Primavera Estate 2026 la tela blu si emancipa dal semplice jeans e diventa uniforme urbana grazie a nuovi must-have dal twist sofisticato e iper femminile. Tutti da indossare, anche in versione completo denim, puntando sul total look. Come abbinare i jeans di sera: 5 look chic che trasformano il denim X Leggi anche › La crème de la crème in fatto di denim? I jeans color panna: 5 abbinamenti di gusto Dal top all’abito, fino alla camicia in denim. Dimenticare i soliti jeans sarà facile, grazie a queste reinterpretazioni che conservano la praticità dei pantaloni originari, ma sperimentano forme diverse. Dando vita ad outfit primaverili originali e poco visti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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