Non solo jeans I nuovi must-have nella classica tela blu e come abbinarli
Per la Primavera Estate 2026, la tela blu si propone come alternativa ai tradizionali jeans, assumendo un ruolo di uniforme urbana. Sono stati introdotti capi con un design più ricercato e femminile, distinguendosi dal classico stile casual. La tendenza evidenzia un'evoluzione nel modo di indossare la tela blu, puntando su capi che combinano stile e praticità senza rinunciare a un tocco di eleganza.
C asual a chi? Nella Primavera Estate 2026 la tela blu si emancipa dal semplice jeans e diventa uniforme urbana grazie a nuovi must-have dal twist sofisticato e iper femminile. Tutti da indossare, anche in versione completo denim, puntando sul total look. Come abbinare i jeans di sera: 5 look chic che trasformano il denim X Leggi anche › La crème de la crème in fatto di denim? I jeans color panna: 5 abbinamenti di gusto Dal top all’abito, fino alla camicia in denim. Dimenticare i soliti jeans sarà facile, grazie a queste reinterpretazioni che conservano la praticità dei pantaloni originari, ma sperimentano forme diverse. Dando vita ad outfit primaverili originali e poco visti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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