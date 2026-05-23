LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | numerosi attacchi in gruppo

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 si sono verificati numerosi attacchi in gruppo. Alle 13:17, un gruppo di tre corridori, tra cui Martin Marcellusi, ha raggiunto il ciclista Bais. Marcellusi corre per la squadra Bardiani CSF, mentre Saber e Chris Hamilton rappresentano il team Picnic PostNL. La corsa continua con vari tentativi di fuga e azioni di attacco tra i partecipanti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:17 Martin Marcellusi della Bardiani CSF 7 Saber e Chris Hamilton del Team Picnic PostNL raggiungono Bais. 13:15 Inizia la salita di salita di Saint-Barthélémy, prima categoria di 15,8 chilometri con pendenza media del 6,5% e punte del 13%. 13:15 Mattia Bais del Team Polti VisitMalta tenta subito l’allungo. 13:13 Egan Bernal della Netcompany INEOS occupa al momento la quattordicesima posizione in classifica con un distacco di 5’45” da Eulalio. Il colombiano aiuterà Arensman? 13:11 Inizia ufficialmente la gara. 13:08 Se si esula però dal discorso legato al duello tra gli uomini di classifica, sembra possibile ipotizzare la partenza di una fuga che vada via nei primi chilometri per provare a giocarsi il successo di tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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