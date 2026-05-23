LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | numerosi attacchi in gruppo

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 si sono verificati numerosi attacchi in gruppo. Alle 13:17, un gruppo di tre corridori, tra cui Martin Marcellusi, ha raggiunto il ciclista Bais. Marcellusi corre per la squadra Bardiani CSF, mentre Saber e Chris Hamilton rappresentano il team Picnic PostNL. La corsa continua con vari tentativi di fuga e azioni di attacco tra i partecipanti.