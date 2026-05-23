L'ex viceministra lascia il Venezuela e si trasferisce a Roma dopo aver avuto una rottura con l'amministrazione Rodriguez. Per oltre un anno, si è recata all’aeroporto di Maiquetía per ricevere migranti espulsi dagli Stati Uniti nell’ambito del Piano “Vuelta a la Patria”. Ha partecipato regolarmente alle operazioni di accoglienza, che coinvolgevano centinaia di persone. La sua presenza si è interrotta con il cambio di governo nel paese.

Per più di un anno Camilla Fabri si è recata con puntualità all’aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía (La Guaira, Distretto capitale) per accogliere centinaia di migranti espulsi dall’amministrazione Trump nell’ambito del Piano umanitario “Vuelta a la Patria” (Ritorno in Patria). E lo ha sempre fatto a testa alta, immedesimandosi nel personaggio, anche dopo l ‘arresto di suo marito, l’ex ministro Alex Saab, senza immaginare che prima o poi il suo Paese d’adozione avrebbe forzato il suo ritorno in patria. L’inedito contrappasso si è consumato giovedì notte, quando Fabri, ex modella romana, classe 1994, ha improvvisamente lasciato Caracas con tappa a Istanbul e destinazione a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ex viceministra Camilla Fabri lascia il Venezuela con destinazione Roma dopo la rottura con l’amministrazione Rodriguez

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