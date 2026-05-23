Per sabato 23 maggio 2026, le previsioni indicano che i segni dello Zodiaco devono prestare attenzione a diversi aspetti della vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro e la salute, si consiglia di mantenere cura dell’igiene personale e dell’alimentazione. Le indicazioni si rivolgono a tutti i segni, senza specificare dettagli aggiuntivi o influenze particolari. La giornata si presenta con attenzione rivolta a tematiche di benessere e pratiche quotidiane.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 23 maggio 2026 Ariete Lavoro e salute, igiene e alimentazione. Queste le voci più importanti che esprime il primo quarto di Luna in Vergine, oggi e fino a lunedì mattina. Per voi la fase è incoraggiante per proseguire le iniziative già avviate, ma dovete stare attenti a possibili noie burocratiche e illegali, causate da Giove. Non andate oltre il possibile nemmeno nelle cose di famiglia, manca la disponibilità di Venere, ma non vi manca amore. Marte malizioso conduce un gioco molto sexy. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko di sabato 23 maggio: tutti i segni

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OROSCOPO DI INIZIO ANNO: GENNAIO 2026

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