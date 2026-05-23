le prime pagine di oggi

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Da ilpost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi le prime pagine riportano le reazioni di diversi paesi europei alle violenze avvenute in Israele, attribuite agli attivisti della Global Sumud. Le autorità hanno condannato gli atti e chiesto calma, mentre alcuni governi hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate. Le notizie evidenziano come le tensioni si siano intensificate, con scontri e proteste che hanno coinvolto diverse città del continente.

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Le reazioni dell'Europa alle violenze subite in Israele dagli attivisti della Global Sumud Flotilla, la possibile intesa per far finire la guerra in Medio Oriente, la riduzione confermata delle accise Nei titoli di apertura di molti giornali nazionali ci sono le reazioni dei paesi dell’Unione Europea alle violenze e agli abusi subiti in Israele dagli attivisti della Global Sumud Flotilla e le ipotesi di sanzioni nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui si rivolgeva con atteggiamento ostile agli attivisti arrestati. Diversi giornali tra cui il Corriere della Sera parlano di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran per far finire la guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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