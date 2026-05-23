Lazio e Pisa si affrontano con l’obiettivo di chiudere la stagione senza perdere dignità, in un incontro che si svolgerà il 23 maggio 2026. La partita segna la fine di un’annata negativa per entrambe le squadre: Lazio senza qualificazioni europee per il secondo anno consecutivo e Pisa che torna in Serie B dopo aver disputato la massima serie per la prima volta in oltre 30 anni. La sfida sarà trasmessa in TV secondo gli orari stabiliti.

Roma 23 maggio 2026 - Non sarà di certo un'estate gioiosa per Lazio e Pisa. Da una parte la delusione del secondo anno consecutivo senza Europa, dall'altra l'amarezza del ritorno in Serie B dopo aver riassaggiato la Serie A a 34 anni di lontananza dall'ultima volta. Per loro l'ultima di campionato all'Olimpico sarà un'ultima chance di provare a riacquisire ottimismo in vista del mercato estivo. Scrivere un'ultima pagina dolce al termine di una stagione purtroppo amara per entrambe. Per la Lazio fino all'ultimo ci sono state chance per provare a redimere una stagione nata male. I biancocelesti, a dispetto di un campionato altalenante, hanno agguantato la finale di Coppa Italia, con l'occasione insieme al trofeo di un pass per l' Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio-Pisa, la mission: chiudere a testa alta una stagione negativa. Formazioni e orari tv

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