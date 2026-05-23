La tutela della privacy responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti Tra cui | Bozza informativa per famiglie e bozza comunicazione per il personale ATA

Sono stati preparati sette documenti, tra cui una bozza di informativa per le famiglie e una comunicazione rivolta al personale ATA, per regolamentare la tutela della privacy. La gestione dei dati personali di studenti, famiglie e personale ATA rappresenta una parte fondamentale delle attività quotidiane nelle scuole moderne.

Nel contesto della scuola contemporanea, la tutela dei dati personali assume un ruolo sempre più centrale, in quanto l’attività amministrativa e organizzativa implica la gestione quotidiana di una grande quantità di informazioni riguardanti studenti, famiglie e personale. In questo scenario, il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) relativamente alle competenze e responsabilità presenti nei profili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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