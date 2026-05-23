La tutela della privacy responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti Tra cui | Bozza informativa per famiglie e bozza comunicazione per il personale ATA

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati preparati sette documenti, tra cui una bozza di informativa per le famiglie e una comunicazione rivolta al personale ATA, per regolamentare la tutela della privacy. La gestione dei dati personali di studenti, famiglie e personale ATA rappresenta una parte fondamentale delle attività quotidiane nelle scuole moderne.

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Nel contesto della scuola contemporanea, la tutela dei dati personali assume un ruolo sempre più centrale, in quanto l’attività amministrativa e organizzativa implica la gestione quotidiana di una grande quantità di informazioni riguardanti studenti, famiglie e personale. In questo scenario, il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) relativamente alle competenze e responsabilità presenti nei profili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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