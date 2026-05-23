Infortunio Alcaraz le parole di Nadal che fanno ben sperare | Due volte

Carlos Alcaraz si è infortunato al polso a causa di una tenosinovite, un’infiammazione della guaina tendinea. L’atleta si è fermato, non per scelta, ma per motivi medici, e ha già saltato diverse competizioni tra cui Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon. Rafael Nadal ha commentato sulla situazione, dicendo che ci sono “due volte” possibilità di recupero.

Carlos Alcaraz si ferma, e stavolta non per una scelta di calendario. Il problema è al polso: una tenosinovite, cioè un’infiammazione della guaina tendinea, che lo ha già costretto a saltare Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon. A Madrid, durante la presentazione della docuserie Netflix “RAFA”, Rafael Nadal ha parlato anche dell’infortunio del connazionale. E lo ha fatto con il peso di chi certe cose non le ha lette su un referto, ma le ha vissute. “Ho avuto lo stesso infortunio due volte”, ha detto Nadal a Teledeporte, aggiungendo che “se si segue una riabilitazione adeguata, non ci sono conseguenze a lungo termine”. La frase che conta è questa, più del resto: per Rafa, il punto sarebbe evitare che il problema diventi cronico. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Sinner: Spero che Alcaraz possa rientrare per Wimbledon

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