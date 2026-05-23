Infiltrazioni in casa doppio risarcimento da vicino e condominio | sentenza della Cassazione

Notizia in breve

Una sentenza della Cassazione stabilisce che in caso di infiltrazioni d’acqua in un appartamento, il proprietario può ottenere un risarcimento doppio da vicino e condominio. La decisione riguarda le spese di riparazione e il risarcimento dei danni. La sentenza chiarisce che l’amministratore e il condominio sono responsabili delle infiltrazioni e devono coprire i costi. La questione si inserisce in un più ampio contenzioso tra proprietari, inquilini e amministratori condominiali.