Infiltrazioni in casa doppio risarcimento da vicino e condominio | sentenza della Cassazione

Da quifinanza.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una sentenza della Cassazione stabilisce che in caso di infiltrazioni d’acqua in un appartamento, il proprietario può ottenere un risarcimento doppio da vicino e condominio. La decisione riguarda le spese di riparazione e il risarcimento dei danni. La sentenza chiarisce che l’amministratore e il condominio sono responsabili delle infiltrazioni e devono coprire i costi. La questione si inserisce in un più ampio contenzioso tra proprietari, inquilini e amministratori condominiali.

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Le infiltrazioni d’acqua nei condomìni sono una delle principali fonti di contenzioso tra proprietari, inquilini e amministratori. Si tratta di problematiche che, oltre a provocare danni materiali anche ingenti a soffitti, pareti e arredi, generano spesso dispute complesse sull’individuazione delle responsabilità. Su questo fronte è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 11585 del 2026 ha ribadito che quando più soggetti contribuiscono a causare un danno da infiltrazioni, la persona lesa può chiedere l’intero risarcimento a ciascuno dei responsabili. Il principio richiamato dai giudici si fonda sull’articolo 2055 del Codice civile, che introduce la responsabilità solidale tra più autori del danno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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