Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Oggi, 23 maggio 2026, il prezzo del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si trova a 0,1000 euro per chilowattora. Durante la giornata, il valore ha mantenuto questa cifra senza variazioni significative. Non ci sono stati aumenti o cali evidenti rispetto alle precedenti rilevazioni. Il dato rappresenta l’andamento orario del prezzo dell’energia elettrica in Italia.
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 23 Maggio 2026, si attesta a 0,1000 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 22 Maggio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,0075 €kWh (tra le 17:00 e le 17:59), mentre il massimo ha raggiunto 0,1700 €kWh (tra le 20:00 e le 21:59). Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 17:00), mentre le più costose si sono concentrate nelle fasce serali (dalle 20:00 alle 22:00). Questo andamento evidenzia una forte volatilità dei prezzi, tipica dei mesi primaverili, con picchi serali dovuti all’aumento della domanda e minimi nelle ore di maggiore produzione da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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MERCATO ELETTRICO Oggi venerdì 22/05/26 PUN a 111,24 €/MWh. Il sole porta PUN molto basso nelle ore centrali e prezzi zonali nulli al centro-sud del Paese: PUN a ~9 €/MWh per 2 ore Prezzo Zonale a 0 €/MWh al centro - sud e isole pe x.com
Nodi e pettini. Nei giorni scorsi è stata nuovamente ripetuta da più parti la notizia secondo cui l'Italia ha pagato il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'elettricità, in questo caso mediato sull'anno) più alto d'Europa nel 2025 (vero) e questo è dovuto al fatto che no facebook
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