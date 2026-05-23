Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, 23 maggio 2026, il prezzo del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si trova a 0,1000 euro per chilowattora. Durante la giornata, il valore ha mantenuto questa cifra senza variazioni significative. Non ci sono stati aumenti o cali evidenti rispetto alle precedenti rilevazioni. Il dato rappresenta l’andamento orario del prezzo dell’energia elettrica in Italia.

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Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 23 Maggio 2026, si attesta a 0,1000 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 22 Maggio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,0075 €kWh (tra le 17:00 e le 17:59), mentre il massimo ha raggiunto 0,1700 €kWh (tra le 20:00 e le 21:59). Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 17:00), mentre le più costose si sono concentrate nelle fasce serali (dalle 20:00 alle 22:00). Questo andamento evidenzia una forte volatilità dei prezzi, tipica dei mesi primaverili, con picchi serali dovuti all’aumento della domanda e minimi nelle ore di maggiore produzione da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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