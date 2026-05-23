Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 23 Maggio 2026, si attesta a 0,1000 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 22 Maggio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,0075 €kWh (tra le 17:00 e le 17:59), mentre il massimo ha raggiunto 0,1700 €kWh (tra le 20:00 e le 21:59). Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 17:00), mentre le più costose si sono concentrate nelle fasce serali (dalle 20:00 alle 22:00). Questo andamento evidenzia una forte volatilità dei prezzi, tipica dei mesi primaverili, con picchi serali dovuti all’aumento della domanda e minimi nelle ore di maggiore produzione da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CPI explained: what todays inflation report really measures

MERCATO ELETTRICO Oggi venerdì 22/05/26 PUN a 111,24 €/MWh. Il sole porta PUN molto basso nelle ore centrali e prezzi zonali nulli al centro-sud del Paese: PUN a ~9 €/MWh per 2 ore Prezzo Zonale a 0 €/MWh al centro - sud e isole pe x.com

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 22 Maggio 2026 si attesta a 0,111 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (21 Maggio 2026), si ... quifinanza.it

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,111 €/kWh – 22 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 22 Maggio 2026, un valore di 0,111 ... quifinanza.it