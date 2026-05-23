Alessandra Mussolini ha commentato duramente Adriana Volpe, definendola “tutta un bluff”. La polemica si è accesa pochi giorni dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, con i concorrenti ancora sotto i riflettori. Mussolini ha criticato pubblicamente l’atteggiamento di Volpe, senza fornire ulteriori dettagli. La discussione ha attirato l’attenzione dei media, mantenendo vivo l’interesse sulla trasmissione anche dopo la fine del reality.

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, i suoi concorrenti continuano a tenere alta l'attenzione mediatica. Alessandra Mussolini ha rilasciato un'intervista al portale SuperGuidaTV dove ha parlato della sua esperienza e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei suoi ex compagni di gioco. La donna ha usato parole forti nei confronti di Adriana Volpe, sostenendo che abbia sempre recitato al Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini ha ammesso: "perfettina, precisina, che cantava sempre. La vedevo un po’ falsona. Ricordo la scena delle torte: falla normale, no? Perché devi fare una torta così costruita? Recitavano anche nel fare una torta, era tutto un bluff. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello Vip, Alessandra Mussolini stronca Adriana Volpe: “E’ tutta un bluff”

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Grande Fratello VIP - La nomination di Alessandra Mussolini per Adriana Volpe

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