Google taglia la sicurezza | stop agli aggiornamenti per i Chromecast

Google ha interrotto gli aggiornamenti di sicurezza per alcuni modelli di Chromecast, lasciandoli senza supporto software. La decisione riguarda specifici dispositivi, ma senza comunicazioni ufficiali, la società non ha spiegato pubblicamente i motivi o l’elenco completo dei modelli interessati. Gli utenti di questi dispositivi non riceveranno più patch di sicurezza o aggiornamenti futuri. La mancanza di annunci ufficiali ha causato sorpresa tra gli utenti coinvolti.

?? Punti chiave Quali modelli di Chromecast sono rimasti senza protezione software? Come ha fatto Google a comunicare il taglio senza annunci ufficiali? Perché il modello 4K è più a rischio del modello HD? Cosa rischia la sicurezza della rete domestica con questi dispositivi obsoleti??? In Breve Modelli colpiti includono Chromecast 2, Audio, Ultra e versione 4K con Google TV. Chromecast con Google TV HD riceverà protezione software per altri cinque anni. Comunicazione avvenuta tramite modifica do . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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