Gli occhiali da sole dell’estate presentano montature minimal e lenti colorate che coprono gli occhi. Le forme sono semplici, con linee pulite, e le lenti assumono tonalità vivaci o trasparenti. La tendenza privilegia accessori leggeri che valorizzano il viso senza coprirlo completamente. La scelta di colori e materiali punta a creare un effetto di velatura, lasciando intravedere lo sguardo o nascondendolo parzialmente.

Life&People.it All’eleganza contemporanea serve che luce attraversi le forme e definisca i dettagli della pelle, superando ogni concetto di privacy. Nel riconsiderare l’interazione tra colui che è guardato e colui che guarda, il design dell’eyewear 2026 abbandona l’anonimato dello specchiato a favore di un dialogo molto più aperto. Le tendenze occhiali da sole 2026 raccontano infatti una profonda urgenza di autenticità. L’occhiale estivo, perlomeno in città – e quando il sole non è direttissimo –, diviene oggi un filtro cosmetico, capace persino di esaltare l’incarnato. Dopo stagioni dominate da micro-montature affilate anni Novanta con lenti scurissime, l’eyewear si evolve verso una morbidezza cromatica inedita e una struttura rinnovata. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Gli occhiali da sole dell’Estate: montature minimal e lenti colorate che velano gli occhi

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