Giulia Montanarini oggi | cosa fa dopo Uomini e Donne!

Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne, ha cambiato percorso dopo la partecipazione al programma. Attualmente si dedica principalmente alla maternità e alla vita privata, senza più apparire in televisione. Non sono state segnalate attività pubbliche o professionali di rilievo recenti. La sua presenza sui social è ridotta rispetto al passato, e non ci sono notizie di nuovi impegni nel mondo dello spettacolo o in altri settori pubblici.

Scopri che fine ha fatto Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne, tra carriera, vita privata e maternità con Gianmaria Papa Giulia Montanarini non è sparita, ma ha semplicemente cambiato ritmo. Un volto che molti ricordano per eleganza e carattere, oggi vive una fase più intima e consapevole, lontana dai riflettori costanti della televisione. Dalla TV alla vita privata: la nuova Giulia Montanarini. Romana, classe 1976, Giulia non è mai stata solo un personaggio televisivo. Prima ancora della popolarità, si era distinta nello sport, arrivando a conquistare un record mondiale nel salvamento nei primi anni ’90. Poi il passaggio alla moda e alla TV, fino alla consacrazione come “letterina” a Passaparola, trampolino di lancio per una carriera nello spettacolo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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