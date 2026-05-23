Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Notizia in breve

Il Giro d’Italia 2026 è partito venerdì 8 maggio e si concluderà il 31 maggio, con 21 tappe che coprono complessivamente 3459,2 chilometri. La corsa attraversa varie regioni con un dislivello totale di 49.000 metri. La gara si svolge in tre settimane, coinvolgendo i ciclisti in percorsi che includono salite ripide, pianure e tratti pianeggianti. La prima tappa si è concentrata su un percorso pianeggiante, mentre le successive prevedono salite impegnative e discese tecniche.