Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Da today.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Giro d’Italia 2026 è partito venerdì 8 maggio e si concluderà il 31 maggio, con 21 tappe che coprono complessivamente 3459,2 chilometri. La corsa attraversa varie regioni con un dislivello totale di 49.000 metri. La gara si svolge in tre settimane, coinvolgendo i ciclisti in percorsi che includono salite ripide, pianure e tratti pianeggianti. La prima tappa si è concentrata su un percorso pianeggiante, mentre le successive prevedono salite impegnative e discese tecniche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito.  Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

Video Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

giro d italia 2026Giro d’Italia 2026, 13ª tappa Alessandria-Verbania: percorso, dove vederla in TV e streaming, i favoritiIl Giro d'Italia partirà da Alessandria alle 13:05 e attraverserà il Piemonte fino a Verbania, con due GPM consecutivi nel tratto finale: le informazioni ... fanpage.it

giro d italia 2026Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Aosta - Pila. Il giorno del tappone alpino con cinque salitePercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 14.a tappa del Giro d'Italia 2026: Aosta - Pila (Gressan) ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web