Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe
Il Giro d’Italia 2026 è partito venerdì 8 maggio e si concluderà il 31 maggio, con 21 tappe che coprono complessivamente 3459,2 chilometri. La corsa attraversa varie regioni con un dislivello totale di 49.000 metri. La gara si svolge in tre settimane, coinvolgendo i ciclisti in percorsi che includono salite ripide, pianure e tratti pianeggianti. La prima tappa si è concentrata su un percorso pianeggiante, mentre le successive prevedono salite impegnative e discese tecniche.
Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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