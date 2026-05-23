Elezioni amministrative in Lombardia | Lecco e Mantova i due Comuni più attesi Quando e dove si vota

Tra il 24 e il 25 maggio si svolgono le elezioni amministrative in Lombardia, coinvolgendo 93 Comuni. Lecco e Mantova sono i due centri più attesi, dove si sceglieranno rispettivamente il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le consultazioni riguardano anche altri comuni della regione, che si preparano a votare per rinnovare le amministrazioni locali. Le urne saranno aperte in questi due giorni per le elezioni che riguardano sia le cariche di sindaco sia i consigli comunali.

23 maggio 2026 – Sono 93 i Comuni lombardi chiamati al voto tra domani e domenica, 24 e 25 maggio, per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Tra questi, sono 14 i centri superiori ai 15mila abitanti che potrebbero essere chiamati il 7 e l'8 giugno per l’eventuale ballottaggio (nel caso in cui nessuno dei candidati sindaci abbia superato il 50% dei voti al primo turno). Nella prima tornata elettorale i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Lo spoglio seguirà subito dopo. Fari puntati su due capoluoghi di provincia come Lecco e Mantova. Ma anche a Legnano e Vigevano la sfida si preannuncia assai attesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Maurizio Gasparri -Unaltra giornata intensa per il ! (22.05.26)

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