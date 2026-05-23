Dai banchi all' associazione Marvin74 | gli ex compagni di classe premiano gli studenti nel ricordo di Filippo

Notizia in breve

Gli ex studenti di una classe del liceo scientifico hanno premiato i vincitori di borse di studio intitolate a un compagno di classe scomparso. L’evento si è svolto nella giornata del 23 maggio, coinvolgendo i diplomati del 199293 che hanno fondato un’associazione dedicata alla memoria del loro compagno. Prima dell’assegnazione, si sono svolte una festa presso il centro sociale e l’iniziativa ha coinvolto anche la consegna di premi agli studenti meritevoli.