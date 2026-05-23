Dai banchi all' associazione Marvin74 | gli ex compagni di classe premiano gli studenti nel ricordo di Filippo
Gli ex studenti di una classe del liceo scientifico hanno premiato i vincitori di borse di studio intitolate a un compagno di classe scomparso. L’evento si è svolto nella giornata del 23 maggio, coinvolgendo i diplomati del 199293 che hanno fondato un’associazione dedicata alla memoria del loro compagno. Prima dell’assegnazione, si sono svolte una festa presso il centro sociale e l’iniziativa ha coinvolto anche la consegna di premi agli studenti meritevoli.
Dalla festa al Vidia Bornin74, alla nascita dell’associazione Marvin74, fino alle borse di studio per ricordare un compagno di classe scomparso: gli ex studenti della VDi del liceo scientifico Righi diplomati nel ‘9293 hanno premiato sabato 23 maggio i vincitori delle borse di studio intitolate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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