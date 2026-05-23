Cortili Aperti 2026 a Roma | gratis da visitare il 24 maggio

Domenica 24 maggio 2026, diversi cortili nascosti della città saranno accessibili gratuitamente. Questi spazi, normalmente chiusi al pubblico, verranno aperti per l’evento Cortili Aperti 2026. La giornata prevede visite guidate e aperture straordinarie di cortili storici, alcuni dei quali non sono di uso pubblico durante l’anno. L’iniziativa si svolge in tutta la città, con ingresso libero per tutti i visitatori.

Domenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete. In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna “Cortili Aperti”, l’iniziativa che permette di entrare gratuitamente nei cortili e nei giardini privati di alcuni tra i palazzi più affascinanti del centro storico. Un evento unico, promosso da Associazione Dimore Storiche Italiane, che trasforma la città in un museo diffuso e accessibile, svelando luoghi solitamente chiusi al pubblico e offrendo un punto di vista inedito sulla storia architettonica della Capitale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi... 🔗 Leggi su Funweek.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Córdoba, Spain Blooming Patios & Whitewashed Streets | 4K Walking Tour

Cortili Aperti 2026 , i tesori più segreti d’ #Italia da scoprire solo per un giorno. Quando e quali visitare ? x.com

Cortili Aperti: il giardino del Fiermonte Museum si apre alla città con arte e musicaLECCE - Ci sono luoghi che custodiscono storie, emozioni e memorie silenziose dietro un portone socchiuso. Domenica 24 maggio, in occasione della trentunesima ... corrieresalentino.it

Cortili Aperti 2026, i tesori più segreti d’Italia da scoprire solo per un giornoPer chi ama scoprire il lato più autentico delle città italiane, il 24 maggio sarà l’occasione perfetta per visitare gratis dimore storiche altrimenti inaccessibili ... siviaggia.it