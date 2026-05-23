Corso di dizione per docenti edizione estiva Iscriviti posti limitati
È aperta l’iscrizione alla versione estiva del corso di dizione dedicato ai docenti. I posti sono limitati. Il corso mira a migliorare le capacità comunicative degli insegnanti, ritenute fondamentali oltre alla preparazione disciplinare, per rendere più efficace l’insegnamento. La partecipazione è rivolta a chi desidera sviluppare competenze di pronuncia e articolazione per un dialogo più chiaro e professionale.
La qualità della didattica non dipende solo dalla preparazione disciplinare del docente, ma anche dalla sua efficacia comunicativa. Il corso fornirà: le regole base di dizione e fonetica strategie per ridurre o eliminare le cadenze regionali tecniche per migliorare l’esposizione in classe e la comunicazione non verbale Finalità del corso Arricchire la professionalità docente attraverso lo sviluppo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Si si @AnnaVagli lo abbiamo saputo e capito benissimo. Mafiosi. Per questo hanno mandato il Procuratore Napoleone a fare pulizia. E si faccia un corso di dizione, che parla come un portuale di Livorno sotto acidi #Garlasco x.com
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