Corso di dizione per docenti edizione estiva Iscriviti posti limitati

Notizia in breve

È aperta l’iscrizione alla versione estiva del corso di dizione dedicato ai docenti. I posti sono limitati. Il corso mira a migliorare le capacità comunicative degli insegnanti, ritenute fondamentali oltre alla preparazione disciplinare, per rendere più efficace l’insegnamento. La partecipazione è rivolta a chi desidera sviluppare competenze di pronuncia e articolazione per un dialogo più chiaro e professionale.