Corso di dizione per docenti edizione estiva Iscriviti posti limitati

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È aperta l’iscrizione alla versione estiva del corso di dizione dedicato ai docenti. I posti sono limitati. Il corso mira a migliorare le capacità comunicative degli insegnanti, ritenute fondamentali oltre alla preparazione disciplinare, per rendere più efficace l’insegnamento. La partecipazione è rivolta a chi desidera sviluppare competenze di pronuncia e articolazione per un dialogo più chiaro e professionale.

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La qualità della didattica non dipende solo dalla preparazione disciplinare del docente, ma anche dalla sua efficacia comunicativa. Il corso fornirà: le regole base di dizione e fonetica strategie per ridurre o eliminare le cadenze regionali tecniche per migliorare l’esposizione in classe e la comunicazione non verbale  Finalità del corso Arricchire la professionalità docente attraverso lo sviluppo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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