Consiglio di Stato | le serre agricole non fanno volume stop ai dinieghi a tappe

Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del Tar che aveva respinto l’istanza di un’azienda agricola di Otranto. La stessa ha ottenuto il riconoscimento che le serre agricole non contribuiscono al calcolo del volume edificabile. La sentenza ha anche stabilito che non possono essere respinte le autorizzazioni in modo frazionato, impedendo così i dinieghi a tappe. La decisione è definitiva e si applica a tutte le richieste simili.