Consiglio di Stato | le serre agricole non fanno volume stop ai dinieghi a tappe
Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del Tar che aveva respinto l’istanza di un’azienda agricola di Otranto. La stessa ha ottenuto il riconoscimento che le serre agricole non contribuiscono al calcolo del volume edificabile. La sentenza ha anche stabilito che non possono essere respinte le autorizzazioni in modo frazionato, impedendo così i dinieghi a tappe. La decisione è definitiva e si applica a tutte le richieste simili.
OTRANTO – Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l’appello proposto da un’azienda agricola di Otranto, ribaltando in modo radicale una precedente decisione del Tar. Con la sentenza numero 4092 del 2026, la seconda sezione del Supremo consesso amministrativo ha confermato la piena. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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